Violamania | Con il Sassuolo un sconfitta in extremis che fa male | ora serve ripartire subito contro la Juventus

É servito un po' di tempo per metabolizzare il colpo, unacome quella di ieri sera metterebbe ko chiunque: la rabbia per...

I dati confermano la crescita esponenziale dei viola in questa stagione:13 partite ancora da disputare ha già totalizzato più punti della passata stagione, 42 contro 40. E ricordiamoci che a ...Per Cabral invece solo pochi minuti, che sono comunque bastati per lasciare il segno sul match: tante duelliErlic e Nikolau, e l'assist che libera Amrabat nell'azione del vantaggio viola. I due ...Allegri qualche giorno fa aveva messo la Fiorentina tra le squadre in corsa per la Champions League, affermazione che ha portato il sorriso a molti. I dati confermano la crescita esponenziale dei viol ...Con la partita di ieri contro l’Atalanta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha inanellato la terza vittoria consecutiva dopo la debacle casalinga contro la ...