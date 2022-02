Verona-Venezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Venezia, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Bentegodi derby veneto fondamentale per le sorti soprattutto degli ospiti, che all’andata vissero un dramma sportivo con la rimonta da 3-0 a 3-4 e da lì scivolarono in lotta serrata per la salvezza. Gli scaligeri, invece, sono sereni e in scia per la lotta europea. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 febbraio. Verona-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. Allo stadio Bentegodi derby veneto fondamentale per le sorti soprattutto degli ospiti, che all’andata vissero un dramma sportivo con la rimonta da 3-0 a 3-4 e da lì scivolarono in lotta serrata per la salvezza. Gli scaligeri, invece, sono sereni e in scia per la lotta europea. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari. SportFace.

Advertising

Boboj29 : Programma di oggi h 12,35 Torino-Cagliari ,Toro senza stimoli h 15,05 Verona-Venezia ,derby tra Amarone e Prosecco… - ReyDasApostas : Verona vs Venezia - ParliamoDiNews : Convocati Venezia: poker di assenze a Verona | Serie A | - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 27): - Torino vs Cagliari 8:35 - Hellas Verona vs Venezia 11:05 - Spezia vs Roma… - Dalla_SerieA : In Verona-Venezia piace la 'combo' 1X più Over 1,5 - -