Ucraina: Letta, 'bene unità partiti, sorpreso da Meloni più governista di Salvini' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Venerdì sono emerse ancora differenze nel dibattito parlamentare, quel che conta è che tali differenze non intaccano però la 'macro posizione' del Paese. Quella, per intenderci, che ha fatto dire a Salvini che si rimette alla posizione di Draghi, punto. E che mi ha fatto vedere, con sorpresa, una Meloni su questo piano persino più governista della Lega. Tutto questo è un passo avanti importante". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista ad 'Avvenire'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Venerdì sono emerse ancora differenze nel dibattito parlamentare, quel che conta è che tali differenze non intaccano però la 'macro posizione' del Paese. Quella, per intenderci, che ha fatto dire ache si rimette alla posizione di Draghi, punto. E che mi ha fatto vedere, con sorpresa, unasu questo piano persino piùdella Lega. Tutto questo è un passo avanti importante". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista ad 'Avvenire'.

Advertising

fattoquotidiano : Paragonando l’invasione russa dell’Ucraina all’assalto dell’11 settembre a New York, Enrico Letta ha confermato ier… - ilriformista : Guerra #Ucraina: 'Merkel portavoce Ue-Nato'. La “pax Mattarelliana” ha riavvicinato Renzi e Letta. Su #Calenda: 'Di… - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - gipsy1966 : RT @TroveriM: ANDREA TOSATTO:”Enrico Letta è scatenato. Un tweet ogni 15 secondi. Ucraina, Ucraina, Ucraina. Ti piacerebbe che ci dimenti… - Gianpie16807848 : Draghi e Letta “aiuti militari all’Ucraina' e dimenticano l’art. 11 della Costituzione “l'Italia rifiuta la guerra… -