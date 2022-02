Ucraina: bus profughi giunti a Trieste (Di domenica 27 febbraio 2022) Un autobus con targa Ucraina con una cinquantina di persone a bordo - donne e bambini e due uomini, di cui uno è l'autista - in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine di Fernetti (... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Un autobus con targacon una cinquantina di persone a bordo - donne e bambini e due uomini, di cui uno è l'autista - in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine di Fernetti (...

Advertising

RaiNews : A bordo ci sono donne e bambini, anche di soltanto pochi mesi #Trieste #Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La fuga dall'orrore della guerra. I primi profughi in Italia. A Trieste giunto un bus con a bordo donne e… - MediasetTgcom24 : Bus con profughi ucraini giunto a Trieste #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky #guerraucraina… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La fuga dall'orrore della guerra. I primi profughi in Italia. A Trieste giunto un bus con a bordo donne e bambi… - Ansa_Fvg : Ucraina: bus profughi giunti a Trieste. Di passaggio, una cinquantina donne e bimbi vanno in Nord Italia #ANSA -