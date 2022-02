Torino-Cagliari, le scelte di Juric e Mazzarri! (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Torino ed il Cagliari si affrontano ad ora di pranzo per consolidare il loro percorso di crescita e di forma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito vediamo le formazioni schierate da Juric e Mazzarri. Juric TorinoTorino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ansaldi, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. All.: Juric. Mazzarri CagliariCagliari (3-5-1-1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All.: Mazzarri. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Iled ilsi affrontano ad ora di pranzo per consolidare il loro percorso di crescita e di forma allo Stadio Olimpico Grande. Di seguito vediamo le formazioni schierate dae Mazzarri.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ansaldi, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. All.:. Mazzarri(3-5-1-1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Cagliari ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 12:35 ??#TorinoCagliari #SFT - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - CalcioPillole : Le formazioni ufficiali di #TorinoCagliari - exsmatch : #SerieATIM 14:30 Torino ??? Cagliari ?????? - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Le formazioni ufficiali di Torino e Cagliari -