Striscia la Notizia | Silvia Toffanin sostituita | il gesto spiazza

Leggi su youmovies

(Di domenica 27 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.latorna al centro dell’attenzione per unaclamorosa,è stata infatti: ecco chi arriva al suo posto. Sembrano proprio esserci cattive notizie per la conduttrice di Canale Cinque che ogni fine settimane è in onda con Verissimo e che per una settimana è stata al fianco di Ezio Greggio