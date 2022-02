Spalletti | «Partita determinante per lo scudetto Lo sappiamo tutti»

(Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel predi Lazio-Napoli. Le sue dichiarazioni.– «Riceverò il massimo dai miei calciatori.abbiamo la sensazione che sarà una garaper lo». SENSAZIONI – «Negli ultimi due giorni viene difficile cogliere delle sensazioni, acchiappare qualcosa al volo. Da quando ho cominciato i miei ragazzi sono stati serissimi». POLITANO – «Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra, le intenzioni sono riuscire a vincere la. Lui è forte, quando è stato in condizione l’abbiamo usato spessissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

serieB123 : Lazio-Napoli: super sfida Immobile-Osimhen, per Spalletti è da primato live 0-0 - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, Spalletti nel pre partita: “Vogliamo vincere questa gara, la Lazio è migliorata dal girone d’andata”… - GioGioInter : RT @ruotebucate: POV: sei nella cronologia di Luciano Spalletti alla vigilia di una partita - Napoli_Report : #Spalletti a @DAZN_IT: “Riceverò il massimo dai miei calciatori in questa partita, vedremo se basterà, ma sicuramen… - napolista : #Spalletti: «Mi aspetto il massimo dai miei ragazzi stasera. Vedremo e basterà» A Danz: «Politano titolare perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Partita

Prendiamo quellaad esempio invece per il Venezia di Paolo Zanetti, che sicuramente sta ... Il grande ex Maurizio Sarri e Lucianoche invece all'Olimpico sentirà aria di derby daranno ...... Milan - Udinese 1 - 1 e Genoa - Inter 0 - 0: gol, video e highlights Nelladelle 12.35, il ...Grande attesa per Lazio-Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio iniziale del match dello stadio Olimpico. "Tutti abbiamo la sensazione che sarà una gara ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio. Ha la sensazione che sia una gara determinante? “Certo, c’è l’abbiamo tutti. In questa partita ...