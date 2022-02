Presidente Federcalcio francese: «Esclusione Russia? Non ci opporremo» (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato di una possibile Esclusione della Russia dal prossimo Mondiale Il Presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato di una possibile Esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. Le sue dichiarazioni a Le Parisien: PAROLE – «Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all’Esclusione dal prossimo Mondiale della Russia» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildella, Noel La Graet, ha parlato di una possibiledelladal prossimo Mondiale Ildella, Noel La Graet, ha parlato di una possibiledelladal prossimo Mondiale. Le sue dichiarazioni a Le Parisien: PAROLE – «Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all’dal prossimo Mondiale della» L'articolo proviene da Calcio News 24.

