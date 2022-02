“Medici di famiglia incompresi e sottovalutati | sempre più difficile lavorare con la Regione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Lombardia continua a non comprendere cosa sta avvenendo nellana di. L’ultima esternazione, in ordine di tempo, dell’assessore al Welfare, Letizia Moratti, è l’ennesima triste conferma”. Afferma Paola Pedrini, segretario generale Fimmg Lombardia. L’assessore al Welfare diLombardia, Letizia Moratti, durante la cerimonia di inaugurazione della casa della comunità di Borgo Palazzo, a Bergamo, ha infatti ribadito nuovamente che non esiste una carenza didisul territorio, perché – a suo dire – si tratta piuttosto un problema organizzativo dovuto al fatto che inon lavorano a sufficienza. “Non si può che esprimere sconcerto e amarezza per affermazioni che, con tutta evidenza, si collocano al di fuori dalla realtà e che ...