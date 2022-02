Massacro in famiglia nella notte, uomo ucciso a colpi d’ascia: gravissime moglie e suocera (Di domenica 27 febbraio 2022) Un’aggressione e poi scatta la furia omicida. È una terribile tragedia familiare quella avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio a Porto Torres, provincia di Sassari. Fulvio Baule, 40 anni, ha aggredito l’ex moglie dopo una lite scoppiata davanti casa, in via Principessa Giovanna, proprio al centro della città. Il suocero, Basilio Saladino, poliziotto in pensione, è intervenuto per difendere la figlia. A quel punto l’uomo ha preso nella sua auto un’ascia e ha ucciso il suocero. Poi ha colpito anche l’ex compagna e la suocera, riducendole in fin di vita. Salvi i gemelli che la donna stava spingendo in passeggino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres e del comando provinciale di Sassari. Le due ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Un’aggressione e poi scatta la furia omicida. È una terribile tragedia familiare quella avvenutatra sabato 26 e domenica 27 febbraio a Porto Torres, provincia di Sassari. Fulvio Baule, 40 anni, ha aggredito l’exdopo una lite scoppiata davanti casa, in via Principessa Giovanna, proprio al centro della città. Il suocero, Basilio Saladino, poliziotto in pensione, è intervenuto per difendere la figlia. A quel punto l’ha presosua auto un’ascia e hail suocero. Poi hato anche l’ex compagna e la, riducendole in fin di vita. Salvi i gemelli che la donna stava spingendo in passeggino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres e del comando provinciale di Sassari. Le due ...

Advertising

EnricoPietro : @Salvato80769205 Massacro di una famiglia in autostrada da parte dei volontari armati. Armare i civili porta a #GiustiziaSommaria - pmm131x : Lo dico nella mia piccola competenza in materia Stanotte è la notte di non ritorno. O Putin fa il passo decisivo e… - Alfonso66869916 : Non un decimo del bombardamento mediatico di oggi durante massacri in Afganistan,Iraq,Siria,Libia. Per ributtanti… - Aly54326 : RT @saggioilmatto: Alessandro: Jessica era anche presente.. Ma non ha risposto, non si è indignata al momento, non ha sofferto al momento.… - BubinaZen : RT @saggioilmatto: Alessandro: Jessica era anche presente.. Ma non ha risposto, non si è indignata al momento, non ha sofferto al momento.… -