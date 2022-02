L' Ucraina denuncia la Russia alla Corte internazionale | ' Falsità sul genocidio per giustificare l' aggressione'

Advertising

Stoltenberg (Nato): 'Gli obiettivi del Cremlino non sono limitati all'Ucraina. La Russia denuncia apertamente l'ord… Guerra #Ucraina-Russia, Kiev denuncia Mosca a Corte Giustizia Onu. Violenti combattimenti sono in corso attorno e nella città portuale di Mariupol, nel Donbass. Lo denuncia il sindac…

Gli ultimi tre giorni sono stati terribili per il popolo ucraino, investito dalla guerra scellerata fortemente voluta dalla Russia . Ora l'ha denunciato la Russia presso la Corte Internazionale di Giustizia (Icj) , il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite . Lo ha annunciato su Twitter il presidente Volodymyr Zelensky ,......grido per la riconciliazione e l'amicizia fra i popoli mentre gli echi della guerra " stavolta in" arrivano fin dentro le navale della Basilica di Santa Croce. Ed è un grido die ...Il presidente Volodymyr Zelenskyy: "Chiediamo una decisione urgente che ordini alla Russia di cessare l'attività militare" ...Di fronte al gravissimo attacco militare messo in atto da Putin contro l’Ucraina, come forma di rivendicazione del suo territorio, è giunto il momento che tutta la comunità internazionale non esiti a ...