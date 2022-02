"L'Occidente è imperfetto, ma dobbiamo schierarci contro lo Zar invasore". Guerra in Ucraina, la lezione di Sallusti (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi qualcuno ci vuol fare credere che Putin, il comunista Putin, non ha poi tutti i torti a invadere l'Ucraina, che semmai i torti li abbiamo noi occidentali e che libertà e democrazia non sono poi valori così assoluti da costituire un confine invalicabile. Ci sarebbero cioè "buone ragioni" perché un dittatore comunista camuffato da presidente decida di fare una Guerra a noi via Ucraina, che sarebbe un po' come dire che Bin Laden e compagni, in nome di presunti torti subiti dagli occidentali, fecero bene a compiere gli attentati delle Torri Gemelle e del Bataclan e a mettere su il Daesh, libero Stato dell'Isis, cioè del più feroce integralismo islamico. Nelle piazze italiane ieri c'è chi ha iniziato a mettere sullo stesso piano Putin e la Nato e a inneggiare alla pace come elemento astratto, pur di non schierarsi "senza se e senza ma" ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi qualcuno ci vuol fare credere che Putin, il comunista Putin, non ha poi tutti i torti a invadere l', che semmai i torti li abbiamo noi occidentali e che libertà e democrazia non sono poi valori così assoluti da costituire un confine invalicabile. Ci sarebbero cioè "buone ragioni" perché un dittatore comunista camuffato da presidente decida di fare unaa noi via, che sarebbe un po' come dire che Bin Laden e compagni, in nome di presunti torti subiti dagli occidentali, fecero bene a compiere gli attentati delle Torri Gemelle e del Bataclan e a mettere su il Daesh, libero Stato dell'Isis, cioè del più feroce integralismo islamico. Nelle piazze italiane ieri c'è chi ha iniziato a mettere sullo stesso piano Putin e la Nato e a inneggiare alla pace come elemento astratto, pur di non schierarsi "senza se e senza ma" ...

