LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: i muri continuano a susseguirsi, la fuga mantiene 2'20" sul gruppo (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 I fuggitivi si trovano sul muro di Berg Ten Houte. 14.10 Superato il Bossenaarstraat, il percorso proporrà altri due muri in rapida successione. Il prossimo sarà Berg ten Houte, durissimo muro di 1100 m al 6,2% di pendenza media, con picchi al 13% e pavè sul fondo stradale. I battistrada ci arriveranno tra pochi minuti. 14.07 Jasper de Buyst è riuscito a rimontare in sella e si è riagganciato al gruppo. 14.06 Superati i 600 m complessivi in pavè, i battistrada iniziano a percorrere i 1300 m al 5,6% di pendenza media di Bossenaarstraat. 14.03 Dopo la caduta in gruppo c'è stato un piccolo rallentamento. Il vantaggio della fuga è risalito a 2'40". 14.02 I battistrada sono prossimi a Gieterijstraat, tratto di 300 m in pavè.

