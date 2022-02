Juventus | l’agente di Rugani sull’infortunio | “È questo il suo problema”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Davide Torchia, agente di Daniele, ha parlato delle condizioni del difensore bianconero, costretto ai box per infortunio. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni dinews24.com: “Per un infortunio ci vuole il tempo che ci vuole. Come ha anche detto il mister, non bisogna anticipare i tempi correndo il rischio di perdere un giocatore per 2-3 mesi. Rientro? Sta molto meglio, questa settimana riprenderà gli allenamenti“., Serie A Una buona notizia, questa, per il tecnico livornese, che però, almeno per i match più prossimi, non potrebbe ancora fare affidamento sul numero 24: “Non so quando rientrerà a disposizione, ma penso comunque non sia una questione di settimane. Un infortunio può capitare, ma tornerà presto“.