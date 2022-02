John Erik di Amici 21, chi è il ballerino: età, origini, di dov’è, fidanzata, Instagram (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Serale di Amici, il talent show di successo di Canale 5, si avvicina, ma i professori non smettono di cercare nuovi allievi e di fare casting. E pochissime settimane fa è entrato nella scuola più famosa d’Italia un nuovo ballerino, seguito da Veronica Peparini, che è riuscito a vincere la sfida contro Cosmary Fanelli. Stiamo parlando di John Erik, ma conosciamolo meglio! John Erik di Amici 21: chi è, età, origini, di dov’è John Erik Dela Cruz è nato a Roma, classe 1996, ha 25 anni. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma ha raccontato che ha iniziato a ballare e a studiare hip hop da autodidatta imitando dei video su Internet. Dopo anni di gavetta è entrato a far parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Serale di, il talent show di successo di Canale 5, si avvicina, ma i professori non smettono di cercare nuovi allievi e di fare casting. E pochissime settimane fa è entrato nella scuola più famosa d’Italia un nuovo, seguito da Veronica Peparini, che è riuscito a vincere la sfida contro Cosmary Fanelli. Stiamo parlando di, ma conosciamolo meglio!di21: chi è, età,, diDela Cruz è nato a Roma, classe 1996, ha 25 anni. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma ha raccontato che ha iniziato a ballare e a studiare hip hop da autodidatta imitando dei video su Internet. Dopo anni di gavetta è entrato a far parte ...

