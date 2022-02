I dati del contagio covid in FVG. Domenica 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi Domenica 27 febbraio in Friuli Venezia Giulia su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,15%. Sono inoltre 4.138 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 258 casi (6,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 210. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (17,52%), seguita da quella 30-39 (15,36%) e da quella 50-59 anni (14,29%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone: un uomo di 97 anni di Trieste (deceduto in Rsa) e un uomo di 66 anni di Roveredo in Piano (deceduto nella propria ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi27in Friuli Venezia Giulia su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,15%. Sono inoltre 4.138 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 258 casi (6,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 210. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (17,52%), seguita da quella 30-39 (15,36%) e da quella 50-59 anni (14,29%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone: un uomo di 97 anni di Trieste (deceduto in Rsa) e un uomo di 66 anni di Roveredo in Piano (deceduto nella propria ...

Advertising

gparagone : 'MUOIONO COME LE MOSCHE' Germania ????, dati UFFICIALI alla mano, mortalità della fascia 35-75anni del 7% più alta (… - chedisagio : Sul mio 'personalissimo cartellino' oggi c'è un 'circoletto rosso' ??. Tanti auguri a Rino Tommasi, che compie 88… - RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - ClaraPorta4 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.4 ore 14:07 IT del 27-02-2022 a 5 km N Amatrice (RI) Prof=12Km #INGV_30098451 https://t.… - terremotocentro : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.4 ore 14:07 IT del 27-02-2022 a 5 km N Amatrice (RI) Prof=12Km #INGV_30098451 https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : dati del Covid oggi Italia, bollettino del 27 febbraio: dati su contagi, ricoveri, morti Novavax, a Bologna arrivate le prime 11mila dosi Roma, 27 febbraio 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono nel pomeriggio i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive, mentre l'ultimo aggiornamento dell' Agenas anticipa che s cende di un punto percentuale (al 17%) l'...

Sposarsi in Comune conviene davvero? Tutti i costi per un 'sì' senza sorprese L'Istat ha puntualizzato altresì che: " Per i primi nove mesi del 2021 i dati provvisori indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei matrimoni, ma la ripresa non è sufficiente a ...

Covid Italia, i dati del bollettino Adnkronos Covid oggi Italia, bollettino del 27 febbraio: dati su contagi, ricoveri, morti Gli aggiornamenti del ministero della Salute su nuovi positivi, guariti e terapie intensive. Dalle Regioni: 2.633 casi in Veneto, 2.566 ?in Puglia e 2.084 in Toscana ...

Segnalibro. La “pulizia etnica” compiuta dai partigiani comunisti titini contro gli italiani Il giorno del Ricordo è stato istituito per legge per non dimenticare le vittime dei tragici crimini compiuti nell’ultima guerra mondiale dai partigiani comunisti jugoslavi in Istria, Dalmazia, Carnar ...

Novavax, a Bologna arrivate le prime 11mila dosi Roma, 27 febbraio 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono nel pomeriggio iministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive, mentre l'ultimo aggiornamento dell' Agenas anticipa che s cende di un punto percentuale (al 17%) l'...L'Istat ha puntualizzato altresì che: " Per i primi nove mesi2021 iprovvisori indicano, rispetto allo stesso periodo2020, un raddoppio dei matrimoni, ma la ripresa non è sufficiente a ...Gli aggiornamenti del ministero della Salute su nuovi positivi, guariti e terapie intensive. Dalle Regioni: 2.633 casi in Veneto, 2.566 ?in Puglia e 2.084 in Toscana ...Il giorno del Ricordo è stato istituito per legge per non dimenticare le vittime dei tragici crimini compiuti nell’ultima guerra mondiale dai partigiani comunisti jugoslavi in Istria, Dalmazia, Carnar ...