Guerra Ucraina, von der Leyen: “Spazio aereo Ue chiuso a Russia” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, “chiudiamo lo Spazio aereo Ue ai russi”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. “Proponiamo un bando per tutti i velivoli di proprietà russa, registrati in Russia o controllati dai russi. Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Ue”. “Il nostro Spazio aereo sarà chiuso ad ogni aereo russo, inclusi i jet privati degli oligarchi”, spiega. NUOVE SANZIONI – “Prenderemo di mira l’altro aggressore in questa Guerra, il regime di Aleksandr Lukashenko, che è complice dell’attacco feroce all’Ucraina. Colpiremo il regime bielorusso con nuove sanzioni”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, “chiudiamo loUe ai russi”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles. “Proponiamo un bando per tutti i velivoli di proprietà russa, registrati ino controllati dai russi. Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Ue”. “Il nostrosaràad ognirusso, inclusi i jet privati degli oligarchi”, spiega. NUOVE SANZIONI – “Prenderemo di mira l’altro aggressore in questa, il regime di Aleksandr Lukashenko, che è complice dell’attacco feroce all’. Colpiremo il regime bielorusso con nuove sanzioni”. ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - RenatoSouvarine : RT @Aramcheck76: La #Cina: - La sovranità dell'Ucraina va rispettata - Le esigenze di sicurezza della Russia rispetto al non allargamento N… - LudoTosk : RT @ispionline: Unendo l’indice di vulnerabilità elaborato dall’ISPI con la quota di esportazioni verso Mosca, scopriamo quali paesi sarann… -