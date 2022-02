Guerra in Ucraina, incubo nucleare. Ma si va verso i primi negoziati (Di domenica 27 febbraio 2022) Se non ci saranno contrordini dell’ultim’ora, delegazioni della Russia e dell’Ucraina si incontreranno domani 28 febbraio. Obiettivo: avviare trattative in vista di una possibile fine della Guerra. O, quantomeno, di un cessate il fuoco. È impossibile adesso dire cosa accadrà. I segnali dal fronte sono contraddittori. Russia, sistema nucleare allertato Oggi 27 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver messo in allerta il sistema di difesa nucleare. Minaccia o propaganda? Il cambio di atteggiamento di Putin sul nucleare costituisce “un’escalation” che rischia di sfociare in un errore di calcolo, afferma un funzionario del Pentagono. “Non solo è un passo non necessario ma è un’escalation che può rendere le cose molto più pericolose“, aggiunge. “Questa Guerra è ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 febbraio 2022) Se non ci saranno contrordini dell’ultim’ora, delegazioni della Russia e dell’si incontreranno domani 28 febbraio. Obiettivo: avviare trattative in vista di una possibile fine della. O, quantomeno, di un cessate il fuoco. È impossibile adesso dire cosa accadrà. I segnali dal fronte sono contraddittori. Russia, sistemaallertato Oggi 27 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver messo in allerta il sistema di difesa. Minaccia o propaganda? Il cambio di atteggiamento di Putin sulcostituisce “un’escalation” che rischia di sfociare in un errore di calcolo, afferma un funzionario del Pentagono. “Non solo è un passo non necessario ma è un’escalation che può rendere le cose molto più pericolose“, aggiunge. “Questaè ...

