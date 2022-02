Guerra in Ucraina e possibili negoziati: prima serve la sede (Di domenica 27 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina non si ferma. Anche nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio il territorio ucraino è diventato un campo di battaglia tra i militari russi e la resistenza Ucraina. Il mondo osserva con il fiato sospeso e confida che possano iniziare dei negoziati. Uno sviluppo che potrebbe rappresentare una tregua e successivamente una risoluzione della situazione, in maniera tale che le ostilità non proseguano. Guerra in Ucraina: dove potrebbero essere i negoziati? Domenica mattina la Cnn ha riportato le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Da parte del presidente ucraino è emersa la volontà a un eventuale confronto con la parte russa, ma ha manifestato riserve rispetto alla possibilità che possa avere luogo in Bielorussia. In ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 febbraio 2022) Lainnon si ferma. Anche nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio il territorio ucraino è diventato un campo di battaglia tra i militari russi e la resistenza. Il mondo osserva con il fiato sospeso e confida che possano iniziare dei. Uno sviluppo che potrebbe rappresentare una tregua e successivamente una risoluzione della situazione, in maniera tale che le ostilità non proseguano.in: dove potrebbero essere i? Domenica mattina la Cnn ha riportato le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Da parte del presidente ucraino è emersa la volontà a un eventuale confronto con la parte russa, ma ha manifestato ririspetto allatà che possa avere luogo in Bielorussia. In ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - MauroLcc1955 : RT @GiuseppePalma78: La guerra è una sciagura e Putin ha sbagliato ad invadere l'#Ucraina. Ok. Ma perché gli Usa vogliono l'Ucraina nella N… - anteprima24 : ** Guerra in Ucraina, Puglianello apre le porte ai profughi: 'Siamo disposti ad accoglierli' **… -