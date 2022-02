F1, cosa abbiamo capito dai test di Barcellona? Il sogno è quello di un Mondiale con 4 attori protagonisti (Di domenica 27 febbraio 2022) La tre giorni di test di Barcellona è ormai andata in archivio. La prima uscita ufficiale delle monoposto di Formula Uno 2022 ha lanciato diversi spunti di riflessione, senza però che si sia davvero riusciti a capire qualcosa di concreto sui reali valori in campo. Dinamica prevedibile e, anzi, auspicabile. L’obiettivo di Liberty Media era proprio quello di creare incertezza. Chiaramente non solo nelle prove pre-stagionali, ma soprattutto nei Gran Premi. Cerchiamo comunque di analizzare quanto accaduto al Montmelò. Potremmo sintetizzare il trittico catalano in una massima legata a dovere e potere: “Chi doveva spingere, ha spinto. Chi poteva nascondersi, si è nascosto”. quello effettuato in terra spagnola è stato un mero assaggio, che non può neppure essere definito antipasto. Semplicemente i team hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) La tre giorni didiè ormai andata in archivio. La prima uscita ufficiale delle monoposto di Formula Uno 2022 ha lanciato diversi spunti di riflessione, senza però che si sia davvero riusciti a capire qualdi concreto sui reali valori in campo. Dinamica prevedibile e, anzi, auspicabile. L’obiettivo di Liberty Media era propriodi creare incertezza. Chiaramente non solo nelle prove pre-stagionali, ma soprattutto nei Gran Premi. Cerchiamo comunque di analizzare quanto accaduto al Montmelò. Potremmo sintetizzare il trittico catalano in una massima legata a dovere e potere: “Chi doveva spingere, ha spinto. Chi poteva nascondersi, si è nascosto”.effettuato in terra spagnola è stato un mero assaggio, che non può neppure essere definito antipasto. Semplicemente i team hanno ...

