Dayane Mello va… in bianco | il top copre poco | che sensualità

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nei giorni in cui a Milano si svolge la settimana della moda,risponde allo sfarzo dell’eleganza con la sua semplicità, top minimal.non è solo una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

LusiaDeSouzaCa1 : @qgdayanemelloof BUON COMPLEANNO DAYANE!!!TI AMIAMOOO TANTISSIMOOO!!!DAYANE SEI BELLISSIMA UNICA SPECIALE!!! TI AU… - Basma54533835 : RT @sapphicstuff02: Oggi non voglio saperne niente delle faide della sesta edizione gieffina Oggi è solo il compleanno di Dayane Mello #gf… - chiara_priolo : TANTISSIMI AUGURI ALLA NOSTRA @daymelloreal DA TUTTO IL TEAM SOLEIL, TI AMIAMO, SEI SPECIALE. PASSA AL MEGLIO QUEST… - LusiaDeSouzaCa1 : @MellosChile @daymelloreal BUON COMPLEANNO DAYANE MELLO!!!SEI SPECIALE UNICAAA BELLISSIMAAA!!!TI AMIAMOOO TANTISSIM… - LusiaDeSouzaCa1 : @isabel_1609 BELLISSIMEEE STUPENDEEE!!!ADOROOO!!! CARLOTTA SEI UNA PERSSONA VERDADEIRA GENEROSA. GRAZIE PER ESSERT… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

BlogLive.it

è nata in Brasile, precisamente nella città di Joinville nello stato di Santa Catarina, il 27 febbraio 1989. Inizia la sua carriera di modella a soli 16 anni. In pochissimo tempo ...Non è la prima volta che Soleil Sorge nomina l'amicanella Casa del Grande Fratello Vip . Tra le protagoniste della passata edizione del reality,continua ad essere nei pensieri dell'attuale Vippona che l'ha inserita nella lista ...Dayane Mello e il 33esimo compleanno in compagnia degli amici. Ecco chi l'ha raggiunta per farle gli auguri e festeggiare ...Dayane Mello, la regina dei reality oggi compie 33 anni La modella è riuscita a conquistare il pubblico in diversi reality show ...