Come e dove investire in tempo di guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) A guardare con preoccupazione a quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’invasione russa sono anche gli esperti delle principali case di gestione del risparmio globali, che si trovano a dover orientare le proprie scelte di investimento sulla base dell’evoluzione della situazione. “Come per altre importanti situazioni geopolitiche, prevediamo volatilità nei mercati”, osserva William Davies, global chief investtment officer di Columbia Threadneedle Investments. “Stiamo già vedendo un sentimento di risk off in tutti i mercati emergenti, dato che la possibilità di sanzioni imposte aumenta, anche se la Russia e l'Ucraina insieme comprendono circa il 3,5% dell’indice Emerging Market Debt in valuta forte. Dal punto di vista del credito, la maggior parte delle società russe si trova all'estremità inferiore del rating Investment Grade e potrebbero essere ... Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) A guardare con preoccupazione a quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’invasione russa sono anche gli esperti delle principali case di gestione del risparmio globali, che si trovano ar orientare le proprie scelte di investimento sulla base dell’evoluzione della situazione. “per altre importanti situazioni geopolitiche, prevediamo volatilità nei mercati”, osserva William Davies, global chief investtment officer di Columbia Threadneedle Investments. “Stiamo già vedendo un sentimento di risk off in tutti i mercati emergenti, dato che la possibilità di sanzioni imposte aumenta, anche se la Russia e l'Ucraina insieme comprendono circa il 3,5% dell’indice Emerging Market Debt in valuta forte. Dal punto di vista del credito, la maggior parte delle società russe si trova all'estremità inferiore del rating Investment Grade e potrebbero essere ...

