Che effetto avrà la guerra ucraina su Libia e Sahel? (Di domenica 27 febbraio 2022) Quello che vediamo in ucraina, l’aggressione russa e il tentativo di Vladimir Putin di cambiare il corso degli eventi, siano essi quelli del presente o del passato, è lo snocciolarsi di una dinamica enorme: l’attacco che le Democrazie mature stanno subendo dai regimi autoritari. Un’evoluzione drammatica, la guerra e le sue sofferenze, i suoi effetti devastanti. Da una parte le democrazie che vivono di processi istituzionali e riflettono costantemente sui diritti e sul valore dell’essere umano. Dall’altro il procedere spietato delle autocrazie, dove il potere è in mano al singolo che può decidere di portare avanti i propri interessi – non ultimi quelli di restare al potere – a proprio piacimento. La guerra non fa paura a questo secondo genere di sistemi, l’utilizzo della forza per raggiungere un obiettivo che spesso sovrappone ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Quello che vediamo in, l’aggressione russa e il tentativo di Vladimir Putin di cambiare il corso degli eventi, siano essi quelli del presente o del passato, è lo snocciolarsi di una dinamica enorme: l’attacco che le Democrazie mature stanno subendo dai regimi autoritari. Un’evoluzione drammatica, lae le sue sofferenze, i suoi effetti devastanti. Da una parte le democrazie che vivono di processi istituzionali e riflettono costantemente sui diritti e sul valore dell’essere umano. Dall’altro il procedere spietato delle autocrazie, dove il potere è in mano al singolo che può decidere di portare avanti i propri interessi – non ultimi quelli di restare al potere – a proprio piacimento. Lanon fa paura a questo secondo genere di sistemi, l’utilizzo della forza per raggiungere un obiettivo che spesso sovrappone ...

Advertising

tancredipalmeri : Ecco il deposito petrolifero di Vasylkov in fiamme alle porte di Kiev che sta producendo lo scioccante effetto del… - chiellini : Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pe… - CarloCalenda : Ma non è vero. Ovunque in Italia ieri si sono organizzate manifestazioni di solidarietà. E nel week end ci saranno… - noritren : @giord97 @SMaurizi Non è permesso a paesi con dispute territoriali in corso di aderire alla NATO per ovvi motivi...… - LIntelligente : RT @LIntelligente: Ve lo dico in napoletano che fa più effetto: fernit e sparà e statv quiet' ccà c'avimm vulè ben' #NoWar -