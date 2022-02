C’è Posta per Te, le storie di ieri sabato 26 febbraio 2022 su Canale 5 (Di domenica 27 febbraio 2022) C’è Posta per Te, la puntata in onda ieri sabato 26 febbraio 2022. Ecco chi erano gli ospiti: Francesco Totti e Raoul Bova. sabato 26 febbraio 2022 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del people show, condotto ovviamente da Maria De Filippi, che non cambia mai formula, anche negli ospiti invitata, e perchè dovrebbe visto il successo che ottiene ogni anno. La nuova puntata è andata in onda ieri alle 21:25 circa su Canale 5 C’è Posta per Te è alla venticinquesima edizione, con 22 anni di onorato servizio alle spalle. Protagoniste assolute dello show sono le storie di persone normali, e la capacità di ascolto, racconto e mediazione della conduttrice. I postini ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 febbraio 2022) C’èper Te, la puntata in onda26. Ecco chi erano gli ospiti: Francesco Totti e Raoul Bova.26su5 è andata in onda una nuova puntata del people show, condotto ovviamente da Maria De Filippi, che non cambia mai formula, anche negli ospiti invitata, e perchè dovrebbe visto il successo che ottiene ogni anno. La nuova puntata è andata in ondaalle 21:25 circa su5 C’èper Te è alla venticinquesima edizione, con 22 anni di onorato servizio alle spalle. Protagoniste assolute dello show sono ledi persone normali, e la capacità di ascolto, racconto e mediazione della conduttrice. I postini ...

Advertising

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti di #MariaDeFilippi @Totti e #RaoulBova. In prima serata su #Canale5 - infoitcultura : A C’è posta per te Annalisa chiude la busta all’ex fidanzato Sebastiano tra le lacrime: “Nessuno come lui” - infoitcultura : C’è Posta per Te. Un padre cerca i 5 figli che ha abbandonato, il motivo è orribile: 'Lo ha fatto per - positanonews : La Costiera Amalfitana a C’è posta per te della De Filippi tra le #news - SerieTvserie : C’è posta per te 2022: ospiti e anticipazioni della puntata del 26 Febbraio (con Raoul Bova e Francesco Totti) -