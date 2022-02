Amici21, Maria De Filippi smaschera Albe: “perchè non lo hai detto prima?” (Di domenica 27 febbraio 2022) Maria De Filippi maschera Albe furate il live domenicale. Ecco cos’è successo e la replica del cantamte A poche settimane dall’atteso serale di Amici21, Maria De Filippi svela i retroscena nascosti di Albe, il giovane cantautore spesso paragonato all’ormai popolare Sangiovanni. La conduttrice del talent show di canale 5, poco prima dell’esibizione dei ragazzi, rivela al pubblico i studio e a casa che Albe padroneggia perfettamente due strumenti – pianoforte e chitarra – e che, fino a qualche giorno fa, né lei né gli insegnanti erano al corrente delle sue competenze. “Certo che sei strano – afferma Maria De Filippi rivolgendosi ad Albe – perchè non lo hai ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022)Demascherafurate il live domenicale. Ecco cos’è successo e la replica del cantamte A poche settimane dall’atteso serale diDesvela i retroscena nascosti di, il giovane cantautore spesso paragonato all’ormai popolare Sangiovanni. La conduttrice del talent show di canale 5, pocodell’esibizione dei ragazzi, rivela al pubblico i studio e a casa chepadroneggia perfettamente due strumenti – pianoforte e chitarra – e che, fino a qualche giorno fa, né lei né gli insegnanti erano al corrente delle sue competenze. “Certo che sei strano – affermaDerivolgendosi adnon lo hai ...

