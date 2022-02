10 cose che hai pulito sempre nel modo sbagliato. I consigli degli esperti (Di domenica 27 febbraio 2022) La cucina è il luogo dove i germi hanno maggiori probabilità di essere diffusi e quindi causare malattie, e non sempre sappiamo come pulire correttamente alcuni oggetti. Eccovi alcuni suggerimenti per cambiare le vostre cattive abitudini. 1. Le borse riutilizzabili Sapevate che le buste della spesa ecologiche vanno lavate spesso? Siccome il loro uso è quotidiano ed entrano a contatto con verdure sporche, carrelli, il bagagliaio della nostra auto, poggiate a terra e tanto altro, bisognerebbe lavarle spesso e con del bicarbonato per eliminare gran parte dei germi che vi si annidano. 2. Il tagliere Per una corretta pulizia del tagliere vi basterà usare sale e limone, strofinare per bene e risciacquare abbondantemente, in questa maniera anche le particelle più piccole saranno rimosse e il legno non entrerà a contatto con nessuna soluzione chimica. 3. Strofinacci ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 febbraio 2022) La cucina è il luogo dove i germi hanno maggiori probabilità di essere diffusi e quindi causare malattie, e nonsappiamo come pulire correttamente alcuni oggetti. Eccovi alcuni suggerimenti per cambiare le vostre cattive abitudini. 1. Le borse riutilizzabili Sapevate che le buste della spesa ecologiche vanno lavate spesso? Siccome il loro uso è quotidiano ed entrano a contatto con verdure sporche, carrelli, il bagagliaio della nostra auto, poggiate a terra e tanto altro, bisognerebbe lavarle spesso e con del bicarbonato per eliminare gran parte dei germi che vi si annidano. 2. Il tagliere Per una corretta pulizia del tagliere vi basterà usare sale e limone, strofinare per bene e risciacquare abbondantemente, in questa maniera anche le particelle più piccole saranno rimosse e il legno non entrerà a contatto con nessuna soluzione chimica. 3. Strofinacci ...

Advertising

SalernoSal : Fare cose utili, le poche che possiamo fare da qui. Eccone una. #Ucraina - borghi_claudio : @ladydd69 Non posso sapere le nefandezze future ma dobbiamo mantenerci lucidi e analizzare le cose per quello che s… - Link4Universe : Ehi, giusto per ricordarvi che stiamo vivendo non solo durante una pandemia globale e l'invasione militare dell'Ucr… - Matteo_Varg : RT @__bloodflowers: - come si dice quando vedi le cose per quelle che sono? - illusione. - blusewillis1 : RT @micatwitto: È quello giusto se gli piacciono cose di te che gli altri nemmeno notano. -