Virtus Francavilla-Palermo 2-1: i rosa sbattono su Nobile e sulle proprie ingenuità (Di sabato 26 febbraio 2022) Ennesima sconfitta esterna per il Palermo di Baldini che si morde le mani per le tante occasioni sciupate. Gol subiti decisamente evitabili e sindrome da trasferta che continua Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) Ennesima sconfitta esterna per ildi Baldini che si morde le mani per le tante occasioni sciupate. Gol subiti decisamente evitabili e sindrome da trasferta che continua

Advertising

Mediagol : Virtus Francavilla-Palermo 2-1: i rosa sbattono su Nobile e sulle proprie ingenuità - Mediagol : SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE in campo di Virtus Francavilla-Palermo 2-1 - Mediagol : SONDAGGIO: Vota il PEGGIORE in campo di Virtus Francavilla-Palermo 2-1 - TSTARANTO : Serie C/C: la Virtus Francavilla batte anche il Palermo - telodogratis : Palermo sprecone e sfortunato, Virtus Francavilla cinica: nuovo ko in trasferta per i rosanero -