Ucraina | da Kiev a Kharkiv prolungato coprifuoco

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Le città ucraine sono ormai l'epicentro dei combattimenti e, per evitare il coinvolgimento dei civili, le autorità locali prolungano il coprifuoco notturno. Lo ha appena comunicato il sindaco della capitale Vitalii Klitschko, che ha annunciato il blocco ai movimenti dalle 17 alle 8 "per una difesa più efficace della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti". "Tutti i civili che saranno trovati in strada - afferma - saranno considerati membri dei gruppi di sabotaggio e ricognizione del nemico". Stessa misura anche in un'altra grande città, dove poco fa sono state registrate "potenti esplosioni". "Il coprifuoco - spiegano le autorità cittadine - viene esteso di quattro ore": il blocco è anticipato alle 18 e confermato fino alle 6 del mattino.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kiev

Roma, 26 feb. (askanews) - Il momento in cui un edificio civile di Kiev, capitale dell'Ucraina, è stato colpito da un missile russo, ripreso dall'interno di un appartamento. I servizi di emergenza al lavoro per evacuare i residenti e le vittime il cui numero, dicono le autorità locali, è ancora da determinare. In una storia sui social, Anna Safroncik aggiorna i suoi followers parlando della situazione in Ucraina e della preoccupazione per suo padre a Kiev.