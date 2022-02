Tutto quello che vogliamo oggi è credere a Zelensky (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra è anche una questione visiva. Lo sa il dittatore ceceno Ramzan Kadyrov in stivali Prada che dispiega le forze fasciste in un video alla Games of Thrones, lo sanno gli influencer che interrompono il flusso pubblicitario per riassumere la guerra in quindici secondi, lo sanno i giornalisti che anche se cercano campo in albergo paiono Marie Colvin, lo sa Matteo Salvini che è passato dalle magliette di Putin al passamontagna delle Pussy Riot e i fiori all’ambasciata Ucraina (facendosi il segno della croce, Tutto pubblicato sui suoi social tra un padre che piange e una bimba nata nel rifugio anti raid: quanti cuori puoi farci con un miracolo a Kiev?); lo sanno gli americani che ci fanno vedere solo l’invasore e mai le truppe ucraine. Ma sopratTutto lo sa Zelensky: se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. In ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra è anche una questione visiva. Lo sa il dittatore ceceno Ramzan Kadyrov in stivali Prada che dispiega le forze fasciste in un video alla Games of Thrones, lo sanno gli influencer che interrompono il flusso pubblicitario per riassumere la guerra in quindici secondi, lo sanno i giornalisti che anche se cercano campo in albergo paiono Marie Colvin, lo sa Matteo Salvini che è passato dalle magliette di Putin al passamontagna delle Pussy Riot e i fiori all’ambasciata Ucraina (facendosi il segno della croce,pubblicato sui suoi social tra un padre che piange e una bimba nata nel rifugio anti raid: quanti cuori puoi farci con un miracolo a Kiev?); lo sanno gli americani che ci fanno vedere solo l’invasore e mai le truppe ucraine. Ma sopratlo sa: se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. In ...

Advertising

Link4Universe : Anche voi avete la sensazione che quasi tutto il resto sembri un po' svuotato di senso in un contesto come quello d… - AurelianoStingi : Sarò naif ma come si può volere una guerra dopo tutto quello che come umanità abbiamo passato dopo il Covid19. Non… - AlbertoBagnai : Glielo avevamo detto che “chi troppo vuole nulla stringe”, e secondo me lo avevano anche capito, ma hanno voluto pr… - federicadurant8 : RT @notsorpresa: BARU: il mio trauma è cadere nelle discussioni perchè se mi metto ad urlare succede un casino e non voglio entrare nel cas… - graziano_01_ : @antonioscacc @markorusso69 Significherebbe il #blackout energetico e tutto quello che comporta per le nostre vite… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che vogliamo oggi è credere a Zelensky Se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. Noi, da parte nostra, abbiamo già deciso da che parte stare: da quella di chi mette i like e i cuori alle dichiarazioni dei politici sui ...

Guerra Ucraina, la stretta russa sull'informazione: 'Vietato parlare di vittime civili' ... sono circolate in tutto il mondo milioni di informazioni da parte delle più disparate fonti, più o meno autorevoli che siano. L'intento dell'autorithy di Mosca è quello di operare una vera e propria ...

"Farò tutto quello che è in mio potere": papa Francesco lavora per la pace in Ucraina IL GIORNO Tutto quello che vogliamo oggi è credere a Zelensky Se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. Noi, da parte nostra, abbiamo già deciso da che parte stare: da quella di chi mette i like e i cuori alle dichiarazioni dei politici sui so ...

Arriva la quarta stagione di The marvelous Mrs Maisel Vengono centellinati in due a settimana gli episodi della quarta (e penultima) stagione di The Marvelous Mrs Maisel , disponibile dal 18 febbraio su Amazon Pr ...

Se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. Noi, da parte nostra, abbiamo già deciso da che parte stare: da quella di chi mette i like e i cuori alle dichiarazioni dei politici sui ...... sono circolate inil mondo milioni di informazioni da parte delle più disparate fonti, più o meno autorevoli che siano. L'intento dell'autorithy di Mosca èdi operare una vera e propria ...Se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto. Noi, da parte nostra, abbiamo già deciso da che parte stare: da quella di chi mette i like e i cuori alle dichiarazioni dei politici sui so ...Vengono centellinati in due a settimana gli episodi della quarta (e penultima) stagione di The Marvelous Mrs Maisel , disponibile dal 18 febbraio su Amazon Pr ...