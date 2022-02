Tra guerra e pandemia, via DOC sì al GF Vip: perché la tv deve adattarsi al contrasto emotivo (Di sabato 26 febbraio 2022) Inutile girarci intorno: la tragedia della guerra in Ucraina, scoppiata solo pochi giorni fa, merita tutta la nostra attenzione: sebbene sia un meccanismo di difesa efficacissimo, nascondere la testa nella sabbia sarebbe impossibile – ma anche ingiusto. Anche questa volta le reti televisive fanno i conti a livello pratico con ciò che accade: scegliere cosa mostrare, cosa può sembrare opportuno e cosa no. La sensazione ci è ormai familiare: come per lo scoppio della pandemia, anche per questo tragico evento i palinsesti sono stati scombussolati improvvisamente per lasciare il giustissimo spazio all’informazione. Se in Rai i dirigenti hanno optato per spostamenti e cancellazione, Mediaset ha continuato a trasmettere ciò che era previsto. Inevitabilmente, è arrivata la reazione del pubblico: c’è chi chiede serietà per rispetto verso quanto sta accedendo ... Leggi su dilei (Di sabato 26 febbraio 2022) Inutile girarci intorno: la tragedia dellain Ucraina, scoppiata solo pochi giorni fa, merita tutta la nostra attenzione: sebbene sia un meccanismo di difesa efficacissimo, nascondere la testa nella sabbia sarebbe impossibile – ma anche ingiusto. Anche questa volta le reti televisive fanno i conti a livello pratico con ciò che accade: scegliere cosa mostrare, cosa può sembrare opportuno e cosa no. La sensazione ci è ormai familiare: come per lo scoppio della, anche per questo tragico evento i palinsesti sono stati scombussolati improvvisamente per lasciare il giustissimo spazio all’informazione. Se in Rai i dirigenti hanno optato per spostamenti e cancellazione, Mediaset ha continuato a trasmettere ciò che era previsto. Inevitabilmente, è arrivata la reazione del pubblico: c’è chi chiede serietà per rispetto verso quanto sta accedendo ...

Advertising

welikeduel : 'Raccontare una guerra come questa, contemporaneamente moderna ma antichissima nei modi, significa chiedersi contin… - MuseoEgizio : Il Museo Egizio è contro ogni forma di guerra, violenza e discriminazione. L’amuleto ankh doveva conferire protezi… - Tommasolabate : Le dimensioni delle manifestazione contro la guerra in #Ucraina in corso a San Pietroburgo, che tra l’altro è la c… - jhullypeereira : RT @martinoloiacono: Il potere dei media è enorme. Basta accendere e spegnere i riflettori per cambiare la percezione della realtà. La pand… - RiccardoColap10 : RT @EzioGreggio: Questa guerra non la vuole nessuno: ne il popolo russo ne quello ucraino. Ne il resto del mondo. Sono fratelli, al di là d… -