Sean Penn sostiene l'Ucraina: "Non dovrebbe combattere da sola" (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche Sean Penn mostra il suo sostegno all'Ucraina, e sembra invitare le altre nazione a un intervento più diretto in supporto del paese. L'attore Sean Penn è tra le star che si sono esposte a sostegno dell'Ucraina, ma apparentemente anche a favore di un intervento più diretto da parte di altre nazioni nel conflitto che la vede difendersi dalla Russia. Attualmente presente su suolo ucraino per girare un documentario che tratta proprio dell'invasione russa, l'attore di This must be the place e Mystic River ha lodato in recenti dichiarazioni il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il popolo del paese per il modo in cui stanno reagendo in questa complicata situazione. "È stato già compiuto un errore brutale che è costato vite perdute e … Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022) Anchemostra il suo sostegno all', e sembra invitare le altre nazione a un intervento più diretto in supporto del paese. L'attoreè tra le star che si sono esposte a sostegno dell', ma apparentemente anche a favore di un intervento più diretto da parte di altre nazioni nel conflitto che la vede difendersi dalla Russia. Attualmente presente su suolo ucraino per girare un documentario che tratta proprio dell'invasione russa, l'attore di This must be the place e Mystic River ha lodato in recenti dichiarazioni il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il popolo del paese per il modo in cui stanno reagendo in questa complicata situazione. "È stato già compiuto un errore brutale che è costato vite perdute e …

Advertising

LaStampa : Sean Penn, l’attore in Ucraina per girare un documentario sull’invasione russa - RaiNews : Sean Penn è in Ucraina per girare un documentario sulla guerra. L'attore ha incontrato il presidente Zelensky che h… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sean Penn a Kiev per filmare un documentario sull'attacco russo #ANSA - ROBOFQX : Il regista partecipa a una conferenza stampa presso l'ufficio presidenziale di #Kiev, in Ucraina, il 24 #febbraio;… - ROBOFQX : Il regista partecipa a una conferenza stampa presso l'ufficio presidenziale di #Kiev, in Ucraina, il 24 #febbraio;… -