Sassuolo-Fiorentina 2-1, decide Defrel al 94' (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il Sassuolo batte in casa la Fiorentina 2-1 nell'anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19' con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all'88' con Cabral. Defrel, però, al 94' trova lo spunto giusto per dare la vittoria al Sassuolo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ilbatte in casa la2-1 nell'anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19' con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all'88' con Cabral., però, al 94' trova lo spunto giusto per dare la vittoria al

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - calciomercatoit : #SassuoloFiorentina, #Dionisi esalta #Traore: 'Deve essere più continuo, ma da dicembre nella testa è un altro gioc… - Mediagol : Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Felice per Defrel, Berardi top player. Consigli…” - Mediagol : Sassuolo-Fiorentina, Dionisi vince in extremis: non basta Cabral, segna Defrel al 94' - WYN_Sport_News : Foot - ITA - Serie A : la Fiorentina tombe à Sassuolo, Defrel buteur -