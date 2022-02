Salernitana, nessun miracolo col Bologna: un gol per parte (Di sabato 26 febbraio 2022) Nell’anticipo del sabato di serie A emozioni e divertimento nel match tra la Salernitana ed il Bologna, un pari che serve poco ai campani. Pari ed emozioni nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A tra Salernitana e Bologna. La squadra di Nicola continua il trend positivo, ma ottiene solo un pari inutile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Nell’anticipo del sabato di serie A emozioni e divertimento nel match tra laed il, un pari che serve poco ai campani. Pari ed emozioni nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A tra. La squadra di Nicola continua il trend positivo, ma ottiene solo un pari inutile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

