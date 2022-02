Osimhen: arriva la decisione in vista di Lazio-Napoli! (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli mette nel mirino la trasferta di Roma contro la Lazio, in programma per la giornata di domani allo stadio Olimpico alle ore 20:50. Gli azzurri punteranno sui vari calciatori che sono sul viale del recupero e, soprattutto, su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato uno dei pochi a farsi notare, in positivo, nella sfida contro il Barcellona, procurandosi il rigore del momentaneo 2-1. A fine partita, la vistosa fasciatura con ghiaccio applicata al ginocchio ha fatto però preoccupare i tifosi azzurri, già ampiamente scottati dalle numerose assenza a cui il Napoli è stato assoggettato in questa stagione. E lo stesso ex Lille lo sa bene, suo malgrado. NAPLES, ITALY – FEBRUARY 24: Victor Osimhen of SSC Napoli on his knee before the UEFA Europa League Knockout Round Play-Offs Leg Two match between SSC Napoli and FC ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli mette nel mirino la trasferta di Roma contro la, in programma per la giornata di domani allo stadio Olimpico alle ore 20:50. Gli azzurri punteranno sui vari calciatori che sono sul viale del recupero e, soprattutto, su Victor. L’attaccante nigeriano è stato uno dei pochi a farsi notare, in positivo, nella sfida contro il Barcellona, procurandosi il rigore del momentaneo 2-1. A fine partita, la vistosa fasciatura con ghiaccio applicata al ginocchio ha fatto però preoccupare i tifosi azzurri, già ampiamente scottati dalle numerose assenza a cui il Napoli è stato assoggettato in questa stagione. E lo stesso ex Lille lo sa bene, suo malgrado. NAPLES, ITALY – FEBRUARY 24: Victorof SSC Napoli on his knee before the UEFA Europa League Knockout Round Play-Offs Leg Two match between SSC Napoli and FC ...

