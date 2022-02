Omloop Het Nieuwsblad 2022 oggi: orari, percorso, programma, tv, streaming, favoriti (Di sabato 26 febbraio 2022) La stagione del ciclismo su strada entra definitivamente nel vivo con la prima importante corsa di un giorno. La Omloop Het Nieuwsblad si correrà oggi, 26 febbraio 2022, e sarà un antipasto di grande lusso per la stagione delle “Classiche del Nord”. L’anno scorso a vincere fu l’italiano Davide Ballerini, primo rappresentante della nostra penisola a trionfare da Luca Paolini nel 2013. Quest’anno si ripropone il percorso da Gent a Ninove che ha accompagnato questa corsa nelle ultime edizioni. 204 chilometri di grande spettacolo con ben 9 settori di pavè e 13 muri rendono la Omloop una delle corse più interessanti in vista delle Monumento come Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Saranno tanti i candidati alla vittoria, ma un nome spicca su tutti gli altri. È quello del belga della ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) La stagione del ciclismo su strada entra definitivamente nel vivo con la prima importante corsa di un giorno. LaHetsi correrà, 26 febbraio, e sarà un antipasto di grande lusso per la stagione delle “Classiche del Nord”. L’anno scorso a vincere fu l’italiano Davide Ballerini, primo rappresentante della nostra penisola a trionfare da Luca Paolini nel 2013. Quest’anno si ripropone ilda Gent a Ninove che ha accompagnato questa corsa nelle ultime edizioni. 204 chilometri di grande spettacolo con ben 9 settori di pavè e 13 muri rendono launa delle corse più interessanti in vista delle Monumento come Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Saranno tanti i candidati alla vittoria, ma un nome spicca su tutti gli altri. È quello del belga della ...

Advertising

Cicloweb_it : #OHN22 Domani si apre la stagione fiamminga su strada, la #omloophetnieuwsblad è la prima classica dei muri e ripro… - SpazioCiclismo : Uomini da classiche o velocisti? Chi la spunterà sul traguardo della #OHN22, qui il borsino dei favoriti - MichGPS : RT @ILENIALazzaro: 12 anni fa… il Kapelmuur… uno dei miei muri preferiti. 12 anni dopo per la seconda volta ricommento l’Omloop Het Nieuwsb… - MichelePizze76 : RT @ILENIALazzaro: 12 anni fa… il Kapelmuur… uno dei miei muri preferiti. 12 anni dopo per la seconda volta ricommento l’Omloop Het Nieuwsb… - ILENIALazzaro : 12 anni fa… il Kapelmuur… uno dei miei muri preferiti. 12 anni dopo per la seconda volta ricommento l’Omloop Het Ni… -