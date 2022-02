Non c’è pace per Kaio Jorge: la situazione precipita, addio immediato alla Juventus? (Di sabato 26 febbraio 2022) Kaio Jorge è uno dei giocatori più talentuosi della Juventus, ma purtroppo non sta trovando spazio e in Serie C ha avuto anche un infortunio. Quando la Juventus ha acquistato quest’estate le prestazioni di Kaio Jorge dal Santos sono stati in tanti a essere sicuri della validità e della bontà dell’acquisto, ma incredibilmente e inspiegabilmente non gli è mai stata data l’occasione per potersi mettere in mostra nonostante una concorrenza non certo di primissimo livello. Il brasiliano ha dimostrato di saper stare al suo posto e di scendere anche in Serie C per poter giocare una partita con la Juve B contro la Pro Patria e proprio in questa circostanza ha rimediato un grave infortunio che probabilmente ne ha definitivamente compromesso la stagione. Kaio ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 26 febbraio 2022)è uno dei giocatori più talentuosi della, ma purtroppo non sta trovando spazio e in Serie C ha avuto anche un infortunio. Quando laha acquistato quest’estate le prestazioni didal Santos sono stati in tanti a essere sicuri della validità e della bontà dell’acquisto, ma incredibilmente e inspiegabilmente non gli è mai stata data l’occasione per potersi mettere in mostra nonostante una concorrenza non certo di primissimo livello. Il brasiliano ha dimostrato di saper stare al suo posto e di scendere anche in Serie C per poter giocare una partita con la Juve B contro la Pro Patria e proprio in questa circostanza ha rimediato un grave infortunio che probabilmente ne ha definitivamente compromesso la stagione....

