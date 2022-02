La sfilata di Elisabetta Franchi AI 2022 è pura femminilità (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo donne, oltre le gambe c’è di più. Se dovessimo dare un titolo ironico alla sfilata di Elisabetta Franchi autunno inverno 2022/2023 sarebbe questo. I motivi sono molti, quasi tutti evidenti. Il primo, è che la stilista ha deciso di mettere in passerella tutta la femminilità roboante di Sabrina Salerno (che con quel Siamo Donne insieme a Jo Squillo smosse l’Italia benpensante nell’ormai lontano 1991). Dal backstage della sfilata di Elisabetta Franci Autunno Inverno 2022/23 Fierezza e femminilità: sono queste le parole chiave di un défilé che, accanto a capi iper femminili, ha volontariamente coinvolto, come ha spiegato la designer, «donne vere, credibili, contemporanee». Un susseguirsi di femminilità diverse e ... Leggi su amica (Di sabato 26 febbraio 2022) Siamo donne, oltre le gambe c’è di più. Se dovessimo dare un titolo ironico alladiautunno inverno/2023 sarebbe questo. I motivi sono molti, quasi tutti evidenti. Il primo, è che la stilista ha deciso di mettere in passerella tutta laroboante di Sabrina Salerno (che con quel Siamo Donne insieme a Jo Squillo smosse l’Italia benpensante nell’ormai lontano 1991). Dal backstage delladiFranci Autunno Inverno/23 Fierezza e: sono queste le parole chiave di un défilé che, accanto a capi iper femminili, ha volontariamente coinvolto, come ha spiegato la designer, «donne vere, credibili, contemporanee». Un susseguirsi didiverse e ...

Canieuest96 : Elisabetta Franchi che mette 'No child left behind' di Kanye durante la sua sfilata - unpooverthetop : ho visto la sfilata di elisabetta franchi un sogno ragazzi - BakshDark : #gregorelli The Fashion Circus. Mi dispiace solo x Enock che pare non capire lo spettacolo e, per fortuna, Elisabetta è alla sfilata... - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker esclusa dalla sfilata di Elisabetta Franchi: ‘colpa’ dell`ex? : LOLnews… - redazionerumors : Michelle Hunziker tagliata fuori una sfilata dopo l’addio a Trussardi? Tutti i dettagli #michellehunziker… -