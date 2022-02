Incidente in Milano-Meda, auto ribaltata a Meda: due feriti e superstrada chiusa (Di sabato 26 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incidente nella notte lungo la Milano-Meda, un’auto si è ribaltata all’altezza di Meda. Due i feriti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Incidente in Milano-Meda, auto ribaltata Sono le 3:45, quando scatta la chiamata d’emergenza per un Incidente lungo la Milano-Meda. I soccorritori si mobilitano all’altezza di Meda. Per cause in fase di chiarimento, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 26 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornella notte lungo la, un’si èall’altezza di. Due itrasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.inSono le 3:45, quando scatta la chiamata d’emergenza per unlungo la. I soccorritori si mobilitano all’altezza di. Per cause in fase di chiarimento, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline ...

LuceverdeMilano : ?#Milano #incidente - Piazzale Luigi Emanuele Corvetto ??????possibili rallentamenti altezza Via Carlo Marochetti #Luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : [#Incidente] Possibili rallentamenti in piazzale Corvetto all'altezza di via Marochetti #Milano - Nasser_Edin : Ricercato #Piratadellastrada! Ha mandato 4 persone in Ospedale e distutto una macchina. Incidente Domenica 20.02.2… -