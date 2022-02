Guerra Ucraina - Russia, esplosioni e combattimenti a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) Guerra Ucraina - Russia, esplosioni e spari sono stati uditi nelle ultime ore a Kiev. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di "combattimenti attivi", "pesanti scontri" sono avvenuti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022)e spari sono stati uditi nelle ultime ore a. Secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di "attivi", "pesanti scontri" sono avvenuti ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - RobStylesP1 : RT @alessia_dream01: GUERRA UCRAINA RUSSIA Da Rai TG3 la nostra inviata speciale sul territorio in guerra - Acn2014Mauro : @Adnkronos Colpa della guerra ?? l ucraina è no vax, solo il 35% è vaccinato -