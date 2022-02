Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio. A Kharkiv esplode un gasdotto. Da est arrivano altri carri armati russi. Swift valuta di applicare le sanzioni contro il Cremlino (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - CVincera : RT @martaottaviani: Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il lea… - Punkaldi16 : RT @mariannaaprile: Solo al terzo giorno dì guerra e già, accendendo la tv, senti chi dice che i profughi dall’Ucraina sí ma “quelli veri e… -