Gli Usa vogliono far scappare Zelensky ma lui dice no: «Mi servono munizioni, non un passaggio» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’amministrazione Biden voleva aiutare Volodymyr Zelensky a lasciare Kiev per evitare che sia catturato o ucciso dall’avanzata delle forze russe: lo hanno riferito fonti statunitensi e ucraine al Washington Post. Ma il presidente ucraino, secondo fonti di intelligence citate da Afp, ha rifiutato con sdegno l’offerta: «La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio». Poco prima della mezzanotte Zelensky è intervenuto in un nuovo messaggio video affermando di aver parlato con diversi leader mondiali e di aver concordato con loro «maggiore aiuto» all’Ucraina a fronte dell’aggressione russa, «maggiore sostegno, un sostegno notevole. Ringrazio tutti i leader e in particolare il presidente Biden». Poi ha attaccato Putin: «Che tipo di guerra è quella contro i bambini dell’asilo? Anche loro sono ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) L’amministrazione Biden voleva aiutare Volodymyra lasciare Kiev per evitare che sia catturato o ucciso dall’avanzata delle forze russe: lo hanno riferito fonti statunitensi e ucraine al Washington Post. Ma il presidente ucraino, secondo fonti di intelligence citate da Afp, ha rifiutato con sdegno l’offerta: «La battaglia è qui. Mi, non un». Poco prima della mezzanotteè intervenuto in un nuovo messaggio video affermando di aver parlato con diversi leader mondiali e di aver concordato con loro «maggiore aiuto» all’Ucraina a fronte dell’aggressione russa, «maggiore sostegno, un sostegno notevole. Ringrazio tutti i leader e in particolare il presidente Biden». Poi ha attaccato Putin: «Che tipo di guerra è quella contro i bambini dell’asilo? Anche loro sono ...

Advertising

fattoquotidiano : “Forza Putin! I russi, ma anche molti italiani sono con te”. Parola di Carlo Rossella, giornalista, per una vita di… - Corriere : Zelensky, drammatico messaggio nella notte: «Lasciati soli». Gli Usa studiano come metterlo in salvo - Agenzia_Ansa : Gli Usa sono pronti ad aiutare il presidente ucraino Zelensky a lasciare Kiev, ma per ora lui ha rifiutato #ANSA - NewsOfTheCrisis : RT @NewsOfTheCrisis: Stanotte gli USA hanno proposto al presidente #Zelensky di evacuarlo per la sua incolumità. Lui, secondo quanto riport… - mebufalino : RT @fattoquotidiano: “Forza Putin! I russi, ma anche molti italiani sono con te”. Parola di Carlo Rossella, giornalista, per una vita dirig… -