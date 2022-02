Diffidati Empoli-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista dello Spezia (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus fa visita all’Empoli per rilanciare le sue ambizioni Champions League. L’allenatore Massimiliano Allegri deve fare scelte di formazione tenendo conto di molti fattori: la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina ma anche il prossimo match contro lo Spezia. Ma quali sono i calciatori della Juventus sull’elenco dei Diffidati? Due: Bernardeschi e Morata. Il primo è ancora indisponibile, l’altro è in ballottaggio con Vlahovic. Quattro i Diffidati dell’Empoli che nel prossimo turno sfiderà il Genoa: Zurkowski, Ismajli, Tonelli oltre al lungodegente Marchizza. Diffidati Empoli: Zurkowski, Marchizza, Ismajli, Tonelli Diffidati Juventus: Bernardeschi e Morata SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Lafa visita all’per rilanciare le sue ambizioni Champions League. L’allenatore Massimiliano Allegri deve fare scelte di formazione tenendo conto di molti fattori: la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina ma anche il prossimo match contro lo. Ma quali sono i calciatori dellasull’elenco dei? Due: Bernardeschi e Morata. Il primo è ancora indisponibile, l’altro è in ballottaggio con Vlahovic. Quattro idell’che nel prossimo turno sfiderà il Genoa: Zurkowski, Ismajli, Tonelli oltre al lungodegente Marchizza.: Zurkowski, Marchizza, Ismajli, Tonelli: Bernardeschi e Morata SportFace.

