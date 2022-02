Coscette di pollo tandoori e riso aromatico

(Di sabato 26 febbraio 2022) (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:1 kg cosce di3 cucchiai dimasala (negli empori etnici) 1 cucchiaino di paprika 1 cucchiaino di curry 1 pezzetto di zenzero fresco 1 testa d’aglio 1 limone (il succo) 200 g yogurt naturale 250 g2 bacche di cardamomo Procedimento Mettete in un’ampia terrina lo yogurt, la paprika, il curry, il mix masala, il succo del limone, lo zenzero grattugiato, la testa d’aglio. Mescolate il tutto, unite le cosce die fatele ben rigirare nella salsina allo yogurt. Trasferite il tutto, coperto da pellicola, in frigorifero per un giorno (ma, al limite, basteranno 2 ore), poi su una teglia ricoperta di cartaforno in forno già a 200° per 40/45 minuti. Nel frattempo, ...

Advertising

LaReginaRossa : Il pollo crudo è peggio delle coscette di quaglia rosa #masterchefit - angecesettii : potrei dire di essere stata tutto il giorno sul divano e lamentarmi delle mie gambe nonostante ho le coscette di po… - stevphz : sono proprio io, con le braccia a forma di coscette di pollo e i capelli che avrebbero bisogno di una bella tagliata -

Ultime Notizie dalla rete : Coscette pollo

Cookist

Si consiglia di prendere ledi, ma anche gli straccetti non saranno niente male. In una padella antiaderente far rosolare lecon un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Sfumare ...Si consiglia di prendere ledi, ma anche gli straccetti non saranno niente male. In una padella antiaderente far rosolare lecon un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Sfumare ...La ricetta di un piatto unico della tradizione indiana: si lascia riposare il pollo in una salsina di yogurt, paprika e curry e poi si cuoce in forno per circa 40 minuti ...