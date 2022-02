Carnevale a Ragusa e Marina di Ragusa | programma

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 26 febbraio 2022)– Organizzare delle iniziative per ilal fine di creare l’atmosfera della particolare festa tanto cara ai bambini, facendo loro trascorre insieme alcune ore in allegria. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessorato allo spettacolo, ha organizzato per la giornata di domani, domenica 27 febbraio, aed adi, due manifestazioni. In città, dalle ore 10,30 alle ore 13, in Piazza San Giovanni sono inattività di animazione per i bambini e sarà allestito un parco giochi con i gonfiabili. Nella stessa giornata adi, dalle ore 15,30 alle 18,30, in Piazza Duca degli Abruzzi, con la collaborazione della ...