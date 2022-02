Calciomercato Torino | riscatto Praet | i granata proveranno a rinnovare il prestito

(Di sabato 26 febbraio 2022): il clubproverà aildicon il Leicester Dennissta disputando un’ottima stagione con la maglia dele l’intenzione del club sarebbe quella di trattenerlo anche per il prossimo anno e non solo. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo deisarebbe quello di chiedere al Leicester il rinnovo del. Ilha un diritto difissato a 15 milioni per, ma dovendo riscattare anche Brekalo dal Wolfsburg vorrebbero puntare sulildel centrocampista belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: il club granata proverà a rinnovare il prestito di Praet con il Leicester Dennis Praet sta disputando un'ottima stagione con la maglia del Torino e l'intenzione del club sarebbe quella di trattenerlo anche per il prossimo anno e non solo.