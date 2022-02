Calcio femminile, Serie A 2022: pari a reti bianche tra Sassuolo e Milan, vince il Napoli nel 15° turno (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale italiana di Milena Bertolini nell’Algarve Cup 2022, il campionato di Serie A di Calcio femminile ha ripreso la sua corsa. Tre partite del 17° turno sono andate in scena quest’oggi. Grande attesa allo Stadio Enzo Ricci per l’incontro tra il Sassuolo e il Milan. Un pari a reti bianche di cui possono rammaricarsi le rossonere, visto che le neroverdi sono state costrette a giocare in inferiorità numerica dopo appena 13? di gioco per l’espulsione di Santoro (fallo su Thomas lanciata a rete). Poca precisione da parte delle ragazze di Maurizio Ganz e anche giornata di grazia di Lemey, autentico baluardo della compagine di casa. Con questo risultato, il Sassuolo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale italiana di Milena Bertolini nell’Algarve Cup, il campionato diA diha ripreso la sua corsa. Tre partite del 17°sono andate in scena quest’oggi. Grande attesa allo Stadio Enzo Ricci per l’incontro tra ile il. Undi cui possono rammaricarsi le rossonere, visto che le neroverdi sono state costrette a giocare in inferiorità numerica dopo appena 13? di gioco per l’espulsione di Santoro (fallo su Thomas lanciata a rete). Poca precisione da parte delle ragazze di Maurizio Ganz e anche giornata di grazia di Lemey, autentico baluardo della compagine di casa. Con questo risultato, il...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile FINALE Sassuolo - Milan Femminile 0 - 0: le neroverdi strappano un punto prezioso Grimshaw scende sulla destra e conquista un calcio d'angolo. 14:35 - Fischia Scarpa, E' COMINCIATA ... Tabellino Sassuolo - Milan Femminile SASSUOLO - MILAN 0 - 0 Reti : SASSUOLO (3 - 5 - 2) : Lemey; ...

Il Marsala femminile chiude la sua regular season a Brolo Ultimo impegno di regular season per le calciatrici lilibetane. Domani pomeriggio, sabato 27 febbraio, è in programma la penultima giornata di Eccellenza femminile Sicilia girone A, ma il CF Marsala ha in programma il turno di riposo all'ultima giornata. Le azzurre sono di scena in trasferta nella tana del JSL Brolo, nel messinese. A Brolo, capitan ...

Russia Ucraina, lo sport prende le distanze. Szczesny: “Mi rifiuto di giocare” Anche il calcio femminile si è unito ai colori dell’Ucraina, difatti su alcuni profili social c’è chi ha deciso di sostituire i loghi degli sponsor ufficiali con l’hashtag #StopTheWar. La Formula 1, ...

