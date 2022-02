Auto in fiamme in contrada Olmeri, non si esclude matrice dolosa (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’Autovettura è andata a fuoco questa notte in contrada Olmeri, nella zona Acquafredda. La macchina era parcheggiata ai lati della stretta strada che giunge sino ai confini di Pietrelcina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Saranno ora gli accertamenti già avviati a stabilire cosa sia potuto innescare il rogo, ma tutto lascerebbe pensare, al momento, che si tratti di un atto di matrice dolosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’vettura è andata a fuoco questa notte in, nella zona Acquafredda. La macchina era parcheggiata ai lati della stretta strada che giunge sino ai confini di Pietrelcina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Saranno ora gli accertamenti già avviati a stabilire cosa sia potuto innescare il rogo, ma tutto lascerebbe pensare, al momento, che si tratti di un atto di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

