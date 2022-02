Amici 21 | eliminazioni shock e fiumi di lacrime | poi il colpo di scena

(Di sabato 26 febbraio 2022)improvvise ad21 in seguito alla decisione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: poi accade qualcosa di inaspettato. Durissimoper LDA, Calma, Aisha, Crytical, Nunzio, Leonardo e Christian: chiamati dalla Celentano e da Zerbi i sette allievi di21 hanno dovuto esibirsi in una gara sottoponendosi al giudizio di un giudice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fiammettamiriam : Solo io ho trovato tutta sta storia delle eliminazioni una pagliacciata del tutto inutile? #Amici21 #Amici - sembranoletre : RT @s4r4_20: Amici quest’anno come un Grande Fratello qualunque che fanno le finte eliminazioni #Amici21 - s4r4_20 : Amici quest’anno come un Grande Fratello qualunque che fanno le finte eliminazioni #Amici21 - LaMammaN1 : - VelvetMagIta : #Amici21, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi annunciano due eliminazioni #VelvetMag #Velvet -

21, duelampo per punizione/ A rischio anche LDA, è polemica 'Luca fai un po' come ti pare, hai la possibilità di scegliere le canzoni quando viene richiesto, ma ciò non vuol dire ...Rudy Zerbi e Alessandra Celentano annunciano due nuovenella classe diLa sfida al Serale si fa sempre più serrata. E dopo l'annuncio dei primi cinque concorrente che hanno già ...Dopo il matrimonio con Gigi D’Alessio, la mamma di LDA, allievo di Amici, ha avuto un flirt con un ex volto di Uomini e Donne. Carmela Barbato, così si chiama la madre di Luca D’Alessio, ha avuto una ...Tra poche ore andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici, nella versione Daily. Nella puntata di oggi, sabato 26 febbraio, scopriremo quali saranno gli allievi, tra ballerini e cantanti, ad essere ...