Zelensky: «Ci hanno lasciati soli» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 4.15 - Parla il presidente ucraino Zelensky "Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui', ha quindi annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino. Zelensky ha spiegato che resterà a Kiev e che anche la sua famiglia non lascerà l'Ucraina. "Anche se la Russia - ha aggiunto - mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due". "Il destino del Paese - ha concluso - dipende dai nostri soldati e dal nostro popolo".L'Ucraina "è stata lasciata sola" a combattere la Russia, afferma Zelensky chiedendosi polemicamente: "Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura", ha detto in un video pubblicato sul sito della presidenza ucraina. Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 4.15 - Parla il presidente ucraino"Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui', ha quindi annunciato, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino.ha spiegato che resterà a Kiev e che anche la sua famiglia non lascerà l'Ucraina. "Anche se la Russia - ha aggiunto - mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due". "Il destino del Paese - ha concluso - dipende dai nostri soldati e dal nostro popolo".L'Ucraina "è stata lasciata sola" a combattere la Russia, affermachiedendosi polemicamente: "Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tuttipaura", ha detto in un video pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

