WTA Doha, Kontaveit ferma Ostapenko: sfida Swiatek per il titolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sarà Kontaveit - Swiatek la finale del WTA 1000 di Doha. L'estone ha sconfitto Jelena Ostapenko 6 - 1 6 - 4, e interrotto così la serie di nove vittorie di fila della campionessa del Roland GArros ...

